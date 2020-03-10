Meteoroloji'den yeni uyarı! 18.00'e kadar devam edecek

Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Batı Akdeniz’de, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Marmara ve Ege'de ağırlıkla günün ilk yarısında olmak üzere sağanak ihtimali bulunuyor. Akdeniz'in batısındaki yağışlar da çarşamba gününe kadar devam edecek. İç Anadolu'da da Ankara-Eskişehir dolaylarında yağış var, bölgenin doğusunda biraz bulutlar yoğunlaşıyor. Karadeniz'de yağış bölgenin batısında bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu güneş alıyor.