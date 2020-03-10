10.03.2020 - 05:55 |
Meteoroloji'den yeni uyarı! 18.00'e kadar devam edecek
Meteoroloji tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre saat 18.00'e kadar bazı bölgelerde fırtına bekliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına 18.00'den sonra etkisini yitirecek. Kuvvetli fırtına nedeniyle Meteoroloji o bölgeler için uyarı yayımladı.
Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarıya göre Batı Akdeniz’de, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Marmara ve Ege'de ağırlıkla günün ilk yarısında olmak üzere sağanak ihtimali bulunuyor. Akdeniz'in batısındaki yağışlar da çarşamba gününe kadar devam edecek. İç Anadolu'da da Ankara-Eskişehir dolaylarında yağış var, bölgenin doğusunda biraz bulutlar yoğunlaşıyor. Karadeniz'de yağış bölgenin batısında bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu güneş alıyor.