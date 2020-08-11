11.08.2020 - 14:21 | | DHA
Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.