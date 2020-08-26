MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Metrelerce yükseklikteki tehlikeli atlayış! Hayretler içerisinde izlediler
ABONE OL
26.08.2020 - 09:53 | | İHA

Metrelerce yükseklikteki tehlikeli atlayış! Hayretler içerisinde izlediler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.

Metrelerce yükseklikteki tehlikeli atlayış! Hayretler içerisinde izlediler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki tatil beldelerinde gençler, eğlenmek için tehlikeli bir yöntem seçti. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlere tırmanan gençler, burada akrobatik hareketler yapmaya başladı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, bir süre sonra kendilerini metrelerce yükseklikten aşağıya bırakarak Karadeniz’in dalgalı sularına atladı. Bir gencin taklalar atarak kendisini aşağıya bırakmasının ardından başka bir gencin falezlerin en tepesinde amuda kalkması yürekleri ağza getirdi. Amuda kalkan genç, o şekilde kayalıkların ucuna doğru gelerek kendisini derin ve dalgalı sulara bıraktı.

O sırada kayalıklarda bulunan vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli eğlencesini hayretler içerisinde izledi. Gençlerin bu oyunu sonucunda bir kaza meydana gelmemesi de rahat bir nefes aldırdı.

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyon'nu başlatıldıSon dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana’da bir kişi, ablasını döven eniştesini vurdu!

Adana’da bir kişi, ablasını döven eniştesini vurdu!

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğün, sünnet, kına gecesi, nişan organizasyonları sınırlandırıldı

Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğün, sünnet, kına gecesi, nişan organizasyonları sınırlandırıldı

Sıradaki Haber