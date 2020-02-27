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27.02.2020 - 18:47 | | AA

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Pendik'te 24 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer D'nin işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Muzaffer D. ifadesinin alınmasının ardından "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Metro çıkışında taciz etmişti Yeni gelişme...



Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muzaffer D'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda 10 yıldır sokaklarda yatıp kalktığını, şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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