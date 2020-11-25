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25.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Metro istasyonlarında deprem tatbikatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremi hazırlıkarı kapsamında dün 14 metro hattı ve 173 istasyonda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Metro istasyonlarında deprem tatbikatı

İBB AKOM’un yönetiminde gece saatlerinde 420 çalışanın aktif katılımıyla yapılan tatbikatta, 7.5 şiddetindeki deprem ve tsunami ekseninde 5 farklı senaryo uygulandı. Deprem anında yapılması gerekenler ve sonrasında araçlar ile istasyonların sağlıklı bir şekilde boşaltılması uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zaman diliminde AKOM tarafından, deprem ve tsunami bilgisi whatsapp yoluyla bildirildi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Depremin yer altında gerçekleşmesi nedeniyle, metroların tehlikeli olduğuna dair yaygın bir ön yargı var. Ancak metro hatları güvenli. İstanbul’daki metro hatları 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir” diye konuştu. 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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