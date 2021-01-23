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23.01.2021 - 11:09 |

Metrobüs durağında yaşandı! 'Yaklaşık 1 aydır görüyorum'

İstanbul Avcılar'da özellikle soğuk havalardametrobüs durağına gelen kimliği belirsiz kişi kıyafetlerini değiştirip engelli gibi hareket ederek yolculardan para toplaması kameraya yansıdı.  Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker: " "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Kambur yürüyor ama sağlam aslında" dedi.

Avcılar'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik kamerada
Avcılar'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik kamerada
Avcılar'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik kamerada
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Olay, İstanbul Avcılar'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi. Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi. Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı. 

"YAKLAŞIK 1 AYDIR GÖRÜYORUM ONU"

Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi. Yarın da gelir o buraya, her gün aynı saatlerde geliyor. İki montu var onları değişim yapıyor." dedi.

Metrobüs durağında yaşandı Yaklaşık 1 aydır görüyorum

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