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07.09.2020 - 10:51 | | DHA

Metrobüse kaçak binmeye çalışan çocukların tehlikeli geçişi

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt ile Beylikdüzü arasından geçen metrobüse binmek isteyen kimlikleri belirlenemeyen iki küçük çocuk, araçların arasından geçerek D-100 karayoluna ulaştı.

İki çocuk, araçları dikkatle kolladıktan sonra üç şeritli yoldan koşarak metrobüs yolunun bulunduğu noktaya ulaştı, Buradaki tel örgülerin altından geçen iki çocuk daha sonra yine metrobüsün kendilerine çarpma ihtimalini göz ardı ederek durağa girdi.

Çocukların metrobüse binebilmek için yaşamlarını tehlikeye atmalarını şaşkınlıkla izleyenler olası kazanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

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