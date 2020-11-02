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02.11.2020 - 13:55 | | İHA

Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

Avcılar'da, metrobüsün içinde arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerle kavga eden Cuma Y., bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma Y., arkadaşları olduğu iddia edilen 4 kişi ile beraber Florya'da metrobüse bindi. Cuma Y. ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmada İBB Sosyal Tesisler durağına gelindiğinde, arkadaşları Cuma Y.'ye saldırmaya başladı. Metrobüs içinde yaşanan bıçaklı kavgada Cuma Y. yaralanırken, vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Metrobüs durduğunda kendini dışarı atan Cuma Y.'yi arkadaşları bir süre kovaladıktan sonra peşini bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganları bulmak için çalışma başlatırken, yaralanan Cumali Y., Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan kavga ve kovalamaca anları ise metrobüsteki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

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