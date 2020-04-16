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16.04.2020 - 11:52 |

Metrobüste sosyal mesafe yok!

İstanbul’da İBB’nin sefer sayılarını azaltması sonrası toplu taşımada insan yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda bugün saat 06.30’da İstanbullu, corona virüs bulaşma korkusu yaşayarak işe gitmek zorunda kaldı, metrobüs kalabalık olduğu için sosyal mesafeye uygulamadı.

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre; İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki halen insan yoğunluğu devam ediyor. İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

Bugün sabah saat 06.30'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde işlerine giden İstanbullu, metrobüste corona virüs buluşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Metrobüste yolcu sayısından kaynaklı sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya atıldı.

Metrobüste sosyal mesafe yok!İstanbul’da İBB’nin sefer sayılarını azaltması sonrası toplu taşımada insan yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda bugün saat 06.30’da İstanbullu, corona virüs bulaşma korkusu yaşayarak işe gitmek zorunda kaldı, metrobüs kalabalık olduğu için sosyal mesafeye uygulamadı.
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