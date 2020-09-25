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25.09.2020 - 09:39 | | DHA

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüsü kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Öte yandan Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yapılan denetimlerde ise bir minibüste ayakta 24 yolcu olduğunu tespit edildi.

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

İstanbul Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alınmıştı.

MÜNİBÜSTEN 24 AYAKTA YOLCU ÇIKTI

Koronavirüs salgınını önleme kapsamında Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah ilçenin değişik noktalarında minibüslere yönelik denetim yaptı. Aşık Veysel Caddesi üzerindeki denetim noktasında durdurulan bir minibüste yasağa rağmen ayakta 24 yolcu bulunduğu tespit edildi. Ayakta bulunan yolcuları indiren polis ekipleri minibüs sürücüsüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ceza yazdı. 

Polis ekipleri ayrıca minibüs şoförlerinin birbirlerini uyarmalarına karşı polis arabasıyla seyir halindeyken de denetim yaptı. Polis arabasıyla seyir halindeyken tespit edilen 3 minibüse de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ceza yazıldı. Minibüste ayakta yolculuk yaparken indirilen bazı vatandaşlar da polise tepki gösterdi. 

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

 

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