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09.06.2020 - 13:00 | | DHA

Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden fotoğraflandı

Corona virüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden fotoğraflandı.

Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden fotoğraflandı

Saat 11.00 sıralarında İstanbul Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı.

Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden fotoğraflandı.

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