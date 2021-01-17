Metropollerde eylemlerde kullanılacak, patlayıcılar ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve ilgili birimlerin koordineli olarak PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği ve söz konusu malzemelerin metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanmak üzere, iş birlikçileri tarafından kısa süre içinde nakledilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı.

TEM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerince bomba arama köpekleri ile düzenlenen operasyonda, 60’lık 10 havan topu, havan rampası, 9 kilo metal bilye ile güçlendirilmiş 10 kilo patlayıcı, 2 anahtar sistemi ve 2 pil ele geçirildi.