Metruk binada bulunan çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı!

Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yapıp, uzun namlulu silahları kriminal inceleme için emniyete götürdü.
Çevrede araştırma yapan polis, silahların sahibi olabileceği şüphesiyle Ş.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Silahlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunu da yapmışlar! Kozmetik ürünlerde akılalmaz sahtecilikSahteciler sınır tanımıyor. Kozmetik sahteciliği yapanlar akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Maskara yerine ayakkabı boyası kullananlar, pudralara un katanlar, özel yağlar yerine kızartma yağı kullananlar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor.