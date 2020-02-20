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20.02.2020 - 12:46 | | DHA

Metruk binada bulunan çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı!

İzmit’te metruk bir binada, çuval içerisine konulmuş 2 uzun namlulu silah bulundu. Tüfekler kriminal incelemeye alındı.

Metruk binada bulunan çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı!

Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yapıp, uzun namlulu silahları kriminal inceleme için emniyete götürdü.

Çevrede araştırma yapan polis, silahların sahibi olabileceği şüphesiyle Ş.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Silahlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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