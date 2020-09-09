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09.09.2020 - 12:56 | | İHA

Metruk binada vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

 Batman’da metruk bir binada boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin 61 yaşında Veysi T.’ye ait olduğu tespit edildi.

Metruk binada vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Edilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde metruk bir binada vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Şahsın boğazının kesildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin 61 yaşında Veysi T.’ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Veysi T.’nin cesedi otopsi işlemleri için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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