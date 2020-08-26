İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biri olan Mevlid Kandili'ne adım adım yaklaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği gece olan bu hayırlı günü müminler iple çekerken tam tarih konusunda tereddüt yaşayanlar, Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusuna cevap arıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl Mevlid Kandili miladi takvime göre 28 Ekim tarihine denk geliyor.