26.08.2020 - 15:19 |
Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2020 yılının son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sürüyor. Peygamber Efendi'mizin doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nin miladi takvime göre hangi güne denk geldiği Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte net tarih...
İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biri olan Mevlid Kandili'ne adım adım yaklaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği gece olan bu hayırlı günü müminler iple çekerken tam tarih konusunda tereddüt yaşayanlar, Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusuna cevap arıyor.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl Mevlid Kandili miladi takvime göre 28 Ekim tarihine denk geliyor.
Kadına tokat atan şüpheli polise mukavemetten adliyeye sevk edildiArnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan Coşkun A. gözaltında olduğu sırada polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tokat attığı Sevda O.'nun kendisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.