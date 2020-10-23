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23.10.2020 - 09:27 |

Mevlid Kandili ne zaman? Kandil hangi güne denk geliyor? 2020 Mevlid Kandili

Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İslam alemi ve Müslümanlar için en mübarek gecelerden olan Mevlid Kandili'nin fazileti nedir? 2020 Mevlid Kandili'nin tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Mevlid Kandili'nin önemi ve bu gece nasıl ibadet edilir, sorusunun yanıtı...

Mevlid Kandili ne zaman? Kandil hangi güne denk geliyor? 2020 Mevlid Kandili

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'in doğum gecesidir. Bu gece İslam alemi için en mübarek gecelerdendir. Peki, Kandil gecesinde nasıl ibadet edilir? İşte Mevlid Kandili tarihi ve merak edilenler ayrıntılar...

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılı Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

KANDİL GECESİ NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle... -"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

 

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