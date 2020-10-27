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27.10.2020 - 17:26 |

Mevlid Kandili tesbihleri! Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Mevlid Kandili tesbihleri araştırılıyor. 28 Ekim 2020 tarihinde bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Önemli günde dualar edilecek, namazlar kılınıp ibadetler gerçekleştirilecek. Peki Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler neler?

Mevlid Kandili tesbihleri! Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Mevlid Kandili büyük bir heyecanla bekleniyor. Hz. Muhammed S.A.V'in doğum günü olarak bilinen günde Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ise Müslüman alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili tesbihleri...

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ...

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ DUALARI

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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