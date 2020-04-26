Meydanlar boÅŸ kaldÄ±

15 Temmuz Milli Ä°rade KÄ±zÄ±lay Meydanâ€™Ä± baÅŸta olmak Ã¼zere BaÅŸkentâ€™in diÄŸer meydan ve caddeleri sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â



Ä°stisna kapsamÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar, gerekli cezai iÅŸlemler uygulanarak evlerine gÃ¶nderildi. GÃ¼venparkâ€™taki gÃ¼vercinlere polisler yem verdi.Â Ä°zmirâ€™de de tedbirleri sÄ±kÄ± tutan ekipler, vatandaÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlemler aldÄ±. Kentin pek Ã§ok yerinde, belediye ekipleri yasak sÃ¼recinde boÅŸ kalan caddelere asfaltlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaparak, kentteki yoÄŸunluktan yarÄ±m kalan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±.Konyaâ€™da Mevlana MeydanÄ±, Alaaddin BulvarÄ±, Zafer MeydanÄ± ile sokaklarÄ±n boÅŸ olduÄŸu gÃ¶zlendi. Kocaeliâ€™nin sokak ve caddeleri de boÅŸ kaldÄ±.



FÄ±rÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, mahallelerde dolaÅŸarak ekmek satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. Belediye ekipleri de kent genelinde temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti. Polis tÃ¼m ilÃ§elerin giriÅŸlerinde uygulama noktasÄ± kurdu. Ä°zin belgesi olmayanlara idari ceza uygulandÄ±.



Bursaâ€™da yÄ±lÄ±n her dÃ¶nemi yoÄŸun olan 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±, Kent MeydanÄ±, Heykel ve Ulu Cami ile civarÄ±nda sÃ¼kunet hakim oldu.



EskiÅŸehirâ€™de boÅŸ sokaklarda mahalle bekÃ§ileri ile belediyelerin veteriner ekipleri aÃ§ kalan sokak hayvanlarÄ±yla gÃ¼vercinleri besledi.



BalÄ±kesirâ€™in en iÅŸlek noktalarÄ± da boÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkati Ã§ekti. Edirneâ€™de hafta sonu ve gÃ¼neÅŸli havaya raÄŸmen cadde ve sokaklar boÅŸ kaldÄ±.



TekirdaÄŸlÄ±lar da, sadece ilaÃ§ gibi alÄ±ÅŸveriÅŸleri ve hastaneye gitmek iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reli evlerinden ayrÄ±ldÄ±.



Samsun, Trabzon ve Orduâ€™da da sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde de sahiller, cadde ve sokaklarla meydanlara sessizlik Ã§Ã¶ktÃ¼.Â



ÅžanlÄ±urfaâ€™da tarihi BalÄ±klÄ±gÃ¶l yerleÅŸkesi de sakin gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±. Kent genelinde 3 gÃ¼nlÃ¼k denetimlerde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal eden 909 kiÅŸiye, 2 milyon 489 bin 398 TL ceza kesildi.



Gaziantepâ€™te normalde Ã§ok kalabalÄ±k olan Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, AtatÃ¼rk ve Ä°nÃ¶nÃ¼ bulvarlarÄ± boÅŸ kaldÄ±.DiyarbakÄ±râ€™da yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla birlikte gÃ¶revleri gereÄŸi yasak kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar hariÃ§, sokaÄŸa Ã§Ä±kan olmadÄ±.Â



Ä°stanbul'da yollar sessiz



SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™da yollar ve meydanlar boÅŸ kaldÄ±. Sabah saatlerinde trafik yoÄŸunluÄŸu saat 08.00â€™de yÃ¼zde 4 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lerken, Taksim MeydanÄ±, Sultanahmet meydanÄ±, KarakÃ¶y ve EminÃ¶nÃ¼ sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.











FotoÄŸraflar:Â ÃœNAL Ã‡AM Milliyet



