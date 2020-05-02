Meydanlar boş kaldı

Ankara’da her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Anadolu, Kurtuluş ve Kolej meydanları, bu sene boş kaldı. Alanlar, sadece görevi gereği dışarı çıkanlar ile güvercinlere kaldı. Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gösteri yapmak isteyen beş kişiye polis müdahale etti. Çankaya ilçesinde de pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

İzmir’de önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları cadde ve meydanlar, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Meydanlarda yalnızca güvercinler ve köpekler vardı. Havadan drone ile görüntülenen Altınyol, Ankara ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı, sakinliğiyle dikkat çekti. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü.