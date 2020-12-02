Meydanlarda bulunan banklar bariyerlerle kapatıldı

Esenyurt’ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem daha alındı. Alınan önlemler kapsamında Esenyurt Meydanı’nda bulunan banklara yeniden oturma kısıtlaması getirildi. Banklar ve çevresi polis şeritleri ve bariyerlerle kapatıldı.

Esenyurt Meydanı’nın son hali drone ile havadan da görüntülendi.