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02.12.2020 - 09:34 | | İHA

Meydanlarda bulunan banklar bariyerlerle kapatıldı

İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt’ta, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında meydanda bulunan bankların çevresine polis bariyerleri ve şeritler çekilerek yeniden oturma kısıtlaması getirildi.

Meydanlarda bulunan banklar bariyerlerle kapatıldı

Esenyurt’ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem daha alındı. Alınan önlemler kapsamında Esenyurt Meydanı’nda bulunan banklara yeniden oturma kısıtlaması getirildi. Banklar ve çevresi polis şeritleri ve bariyerlerle kapatıldı.

Esenyurt Meydanı’nın son hali drone ile havadan da görüntülendi.

Kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBelarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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