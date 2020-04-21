Meyve Veren Ağaç Taşlanır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatını devam ettiren sıradan insanlarla uğraşan kişiler pek çıkmaz. Ancak toplumda bir konum edinmiş, becerikli, bilgili ve başarılı kişi kolayca hedef olur; saldırı ve eleştirilere maruz kalır. Çünkü onun toplumdaki pozisyonu kimilerinin kıskançlık duygularının artmasına yol açar.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanlığa faydalı olan bireyler bazı kişileri rahatsız etmektedir. Her daim kendini geliştirmemiş kişiler, bu faydalı bireylerin sırtından geçinen kişiler olmuştur. İnsanlar genellikle meyve veren ağaçları taşlarlar. Bunlar tarih boyunca simyacıların ve onun gibi birçok kişinin başına gelmiştir. Gerçekleştirdikleri çalışmalar yönünde kendilerine delilik raporları gönderildi. Toplum için gelişmeler sunan her insan ilk başta kötü olarak nitelendirilir.



Sıradan, normal insanlarla uğraşmazlar ne zaman ki birisi insanlığa yararlı bir şey yapsa aynı durumla yüz yüze kalır. İnsanlığın gelişmesi sürekli bazılarını rahatsız etmektedir. İnsanlar gibi topluma yararı olan, haklı olarak nam edinmiş kurum veya kuruluşlar da bu başarılarından dolayı kıskanılır. Ve bu bireyleri karalamak için yalan ve iftiraya başvuranlar çıkmaktadır. Kısaca topluma faydalı olan ve toplumda bir konum sahibi olan kişiler başkaları tarafından rahatsız edilmektedir.