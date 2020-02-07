MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mezarlığa gelen gözlerine inanamadı! Yerinden söküldü
ABONE OL
07.02.2020 - 13:53 | | DHA

Mezarlığa gelen gözlerine inanamadı! Yerinden söküldü

Ordu’da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar Şehir Mezarlığı’nda hasara yol açtı. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabirlerini kontrol etti.

Mezarlığa gelen gözlerine inanamadı! Yerinden söküldü
Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ordu’da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı’nda ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı. Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

'KABİRLERDE HASAR VAR'

​Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, “Yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12’ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazım” dedi.

'MERMERLERİ KIRILMIŞ'

Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı da, “Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumda” diye konuştu.

Fırtına minareyi beşik gibi salladıOrdu'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin beşik gibi sallandığı görüntüler kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Sıradaki Haber