Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mezarlığın yanında bulunan sokakta yürüyüş yapan vatandaşlar, mezarlığın içerisinde bir kişinin hareketsizce yattığını gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



CESEDİN 24 YAŞINDAKİ BİR GENCE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hareketsizce yatarken bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde cesedin İbrahim Saçan (24) isimli bir gence ait olduğu belirlendi.

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan’ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü.

MORGA KALDIRILDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset cenaze aracı ile Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Saçan’ın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi incelemelerinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.