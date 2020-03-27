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27.03.2020 - 15:58 | | DHA

Mezarlıkta ceset ihbarı polisi alarma geçirdi!

Kayseri’de mezarlık görevlisinin, mezarlıkta toprağın altında ceset olabileceği ihbarı polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmada ceset olmadığı belirlendi.

Mezarlıkta ceset ihbarı polisi alarma geçirdi!

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi Mahallesi Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlıkta çalışan görevli, mezarlık duvarının yanındaki boş alanda toprağın altında ceset olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, söz konusu bölgede araştırma yaptı.

Araştırmada ceset olmadığı anlaşıldı.

 

 

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