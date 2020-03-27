Mezarlıkta ceset ihbarı polisi alarma geçirdi!

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi Mahallesi Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlıkta çalışan görevli, mezarlık duvarının yanındaki boş alanda toprağın altında ceset olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, söz konusu bölgede araştırma yaptı.
Araştırmada ceset olmadığı anlaşıldı.
Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.