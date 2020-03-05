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05.03.2020 - 03:18 | | DHA

Mezarlıkta silah sesleri! 'Beni arkadaşım vurdu'

Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Mezarlıkta silah sesleri! 'Beni arkadaşım vurdu'

Olay, Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda saat 00:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mezarlık içinden silah sesleri duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler mezarlığın içinde  silahla yaralanmış bir kişiyi buldu. İsminin Zafer Ö. olduğu öğrenilen yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BENİ ARKADAŞIM VURDU"

Zafer Ö. polislere kendisini arkadaşı olan E. Ö.'nün vurduğunu söyledi. E. Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerinde delil çalışması yapıldı. Bir mahalle sakini, "10 el silah sesi duydum. Yaralı varmış, polis geldi sonra ambulans yaralıyı götürdü" dedi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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