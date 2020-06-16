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16.06.2020 - 17:13 | | DHA

Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda, çeşme muslukları, gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı

Efeler Belediyesi Kemer Mezarlığı'nda hırsızlar, dün gece, 20 çeşme musluğunu kırarak götürdü. Sabah çeşmelerin çalındığını fark eden mezarlık müdürlüğü görevlileri, emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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