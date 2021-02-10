MGM'den son dakika İstanbul için fırtına uyarısı!

İstanbul'a fırtına uyarısı yapan Meteoroloji açıklamasında, 'Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı' denildi.