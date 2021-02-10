10.02.2021 - 17:19 | | milliyet.com.tr, DHA
MGM'den son dakika İstanbul için fırtına uyarısı!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşam saatleri için fırtına uyarısında bulundu. İşte MGM'nin İstanbul için uyarısı...
İstanbul'a fırtına uyarısı yapan Meteoroloji açıklamasında, 'Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı' denildi.
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde baba kız arasındaki tartışma dehşetle sonuçlandı. Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.