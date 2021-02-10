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10.02.2021 - 17:19 | | milliyet.com.tr, DHA

MGM'den son dakika İstanbul için fırtına uyarısı!

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşam saatleri için fırtına uyarısında bulundu. İşte MGM'nin İstanbul için uyarısı...

MGM'den son dakika İstanbul için fırtına uyarısı!

İstanbul'a fırtına uyarısı yapan Meteoroloji açıklamasında, 'Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı' denildi.

MGMden son dakika İstanbul için fırtına uyarısı

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