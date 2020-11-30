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30.11.2020 - 22:00 | | AA

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

 

Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

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