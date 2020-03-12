12.03.2020 - 14:59 | | AA
MHP'den corona virüs kararı! İptal edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.
Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.