MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MHP'den corona virüs kararı! İptal edildi
ABONE OL
12.03.2020 - 14:59 | | AA

MHP'den corona virüs kararı! İptal edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

MHP'den corona virüs kararı! İptal edildi

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

 

 

Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çekirge istilası ne oluyor? Hangi ülkeler çekirge istilasına uğradı? Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?

Çekirge istilası ne oluyor? Hangi ülkeler çekirge istilasına uğradı? Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber