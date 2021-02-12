MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır?

MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de uygulamaya konulan koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 3.121.143 vatandaş aşılandı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 2.904.949'a ulaştı. İlk dozu olduktan sonra ikinci dozu olmaya başlayan vatandaş sayısı ise 216.194 olarak açıklandı.

3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.