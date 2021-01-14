MHRS corona virüs aşı randevu ekranı! MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Perşembe veya Cuma günü aşılama çalışmalarının başlayacağının duyurulmasının ardından Çin'den alınan coronavac aşısının uygulanması için acil kullanım onayı verildi. Kullanım onayının verilmesinin ardından MHRS üzerinden aşı randevusu alınmaya başlandı. İlk aşamada sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerinin aşılacağını duyuruldu.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.