MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son yapılan açıklamada 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS ve e-Nabız üzerinden 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevularını oluşturabileceklerini duyurmasının ardından birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevularını oluşturdu. Hafta başında başlayan aşılama çalışmaları kapsamında Aile Hekimliklerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Henüz aşı randevusu oluşturmayan 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

65-69 yaş arası vatandaşların aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama aşılama çalışmaları kapsamında Öncelikli meslek grupları aşılanmaya başlanacak. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevdeki kişiler, Zabıta ve Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü Gıda Sektörü çalışanları, Taşımacılık 60-64 yaş arası bireyler 55-59 ve 50-54 yaş arası bireyler ikinci aşamada aşılanacak olan gruplar arasında yer alıyor

65 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.