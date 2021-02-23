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23.02.2021 - 16:40 | | DHA

Mide bulandıran görüntü! Sapık hakkında karar verildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mide bulandıran görüntü! Sapık hakkında karar verildi

Sakarya'nın Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokak’ta yaşayan A.A. isimli kadın, dün akşam karşı apartmandaki dairede oturan E.A.’nın kendi dairelerine bakarak kendisini tatmin ettiği görüntüleri cep telefonuyla kaydederek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için kendisini tatmin ettiğini söyledi. A.A. ise ifadesinde, E.A.’nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, kendisini tatmin ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.A. adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hemşireye saldırı anı kameraya yansıdıGaziosmanpaşa'da alkollü olduğu belirtilen bir grup, özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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