Mide bulandıran görüntü! Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti

Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor. Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor. Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi.