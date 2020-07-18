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18.07.2020 - 23:41 | | DHA

Mide bulandıran olay! İfadesi pes artık dedirtti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklandı. İlayda S. ifadesinde, Enes K.'nın tecavüze kalkıştığını öne sürdü.

Mide bulandıran olay! İfadesi pes artık dedirtti

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde dün vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ve darbedildiği ortaya çıkınca Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, erkek arkadaşı Enes K.yı gözaltına aldı. Enes K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akyazı Adliyesine getirilen ve erkek arkadaşı Enes K.dan şikayetçi olan İlayda S., "6 aydır birlikteydik. Evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darbetti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine götürülen Enes K. ise ifadesinde, "Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

 

 

 

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