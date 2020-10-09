MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mide kanseri protokolü hazırlandı: Türkiye, orta riskli bölgede
ABONE OL
09.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Mide kanseri protokolü hazırlandı: Türkiye, orta riskli bölgede

Sağlık Bakanlığı Mide Kanseri Klinik Protokolü hazırladı.

Mide kanseri protokolü hazırlandı: Türkiye, orta riskli bölgede
AYKUT YILMAZ Ankara

Türkiye’de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğu belirtilen protokolde, vücut yağ oranının yüksek olmasının, fazla alkol alımı, aşırı tuz içeren yiyeceklerin tüketimi ve eti doğrudan ateşte pişirmenin hastalık riskini artırdığına dikkat çekildi. Tuzlama veya tütsüleme yerine dondurma yöntemi önerildi.

Sigaradan vazgeçin

Türkiye’de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen 5. kanser (yüzde 5.8), kadınlarda ise 6. kanser (yüzde 3.7) türü olduğu belirtilen protokolde, 100 bin kişide 14.2 ile Türkiye’nin mide kanserinde orta riskli bölgeler grubunda yer aldığı kaydedildi. Mide kanserinin semptomlarının genellikle erken hastalık evrelerinde görülmediğine işaret edilen protokolde, taramanın önemine işaret edildi.

Protokolde, mide kanserine karşı koruyucu önlemler, “Aşı ve tedavisinin sağlanması, sigara alışkanlığının ortadan kaldırılması, obezitenin önlenmesi, çocukluk çağından itibaren geniş çaplı mücadele başlatılması, endoskopik erken tanısının sağlanması, tuzlu gıda tüketiminin azaltılması” olarak sıralandı.

Beslenme uyarıları

Protokolde beslenmeye ilişkin şu uyarılar yer aldı:

“Yapılan çalışmalarda sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin diyetle beslenenlerde özellikle ağız boşluğu, mide, kolon ve akciğer kanserlerinin daha az oranda görüldüğü bildirilmiştir. Kanserden koruyucu olarak Akdeniz tipi diyet önerilmektedir.

Vücut yağ oranının yüksek olması, fazla alkol alımı, tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.”

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Sıradaki Haber