Mide kanseri protokolü hazırlandı: Türkiye, orta riskli bölgede

Türkiye’de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğu belirtilen protokolde, vücut yağ oranının yüksek olmasının, fazla alkol alımı, aşırı tuz içeren yiyeceklerin tüketimi ve eti doğrudan ateşte pişirmenin hastalık riskini artırdığına dikkat çekildi. Tuzlama veya tütsüleme yerine dondurma yöntemi önerildi.



Sigaradan vazgeçin

Türkiye’de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen 5. kanser (yüzde 5.8), kadınlarda ise 6. kanser (yüzde 3.7) türü olduğu belirtilen protokolde, 100 bin kişide 14.2 ile Türkiye’nin mide kanserinde orta riskli bölgeler grubunda yer aldığı kaydedildi. Mide kanserinin semptomlarının genellikle erken hastalık evrelerinde görülmediğine işaret edilen protokolde, taramanın önemine işaret edildi.



Protokolde, mide kanserine karşı koruyucu önlemler, “Aşı ve tedavisinin sağlanması, sigara alışkanlığının ortadan kaldırılması, obezitenin önlenmesi, çocukluk çağından itibaren geniş çaplı mücadele başlatılması, endoskopik erken tanısının sağlanması, tuzlu gıda tüketiminin azaltılması” olarak sıralandı.



Beslenme uyarıları

Protokolde beslenmeye ilişkin şu uyarılar yer aldı:

“Yapılan çalışmalarda sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin diyetle beslenenlerde özellikle ağız boşluğu, mide, kolon ve akciğer kanserlerinin daha az oranda görüldüğü bildirilmiştir. Kanserden koruyucu olarak Akdeniz tipi diyet önerilmektedir.

Vücut yağ oranının yüksek olması, fazla alkol alımı, tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.”