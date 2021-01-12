MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Midesinden çÄ±ktÄ±! Piyasa deÄŸeri 1 milyon lira
ABONE OL
12.01.2021 - 22:16 | | DHA

Midesinden çÄ±ktÄ±! Piyasa deÄŸeri 1 milyon lira

Ä°stanbulÂ HavalimanÄ±'nda, Afrika Ã¼lkesi Benin'den aktarmalÄ± olarak Madrid'e uÃ§uÅŸu olan GanalÄ± bir yolcunun midesinden 93 kapsÃ¼l metamfetamin Ã§Ä±ktÄ±. Tedavisinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen GanalÄ± yolcu tutuklanÄ±rken, polisin operasyonu gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

Midesinden çÄ±ktÄ±! Piyasa deÄŸeri 1 milyon lira

Ä°stanbul HavalimanÄ± Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, 29 AralÄ±k'ta dÄ±ÅŸ hatlar transit alanda Benin'den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu 'risk analizi' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda takibe aldÄ±.

Madrid'e transit uÃ§uÅŸu olan GanalÄ± yolcu terminalde ÅŸÃ¼pheli hareketleriyle dikkat Ã§ekti. Yolcunun fenalaÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis, yutma yoluyla uyuÅŸturucu kuryeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle GanalÄ± yolcuyu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Hastanede yapÄ±lan kontrollerde ÅŸÃ¼phelinin rÃ¶ntgen ve tomografi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde midesinde kapsÃ¼llerin iÃ§ine gizlenmiÅŸ uyuÅŸturucu madde tespit edildi.

YapÄ±lan tÄ±bbi mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan GanalÄ± yolcunun yuttuÄŸu iÃ§inde metamfetamin olan 93 adet kapsÃ¼l midesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Ele geÃ§irilen metamfetaminin piyasa deÄŸerinin 1 milyon lira olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, tedavisinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen GanalÄ± yolcunun Â tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â 

    Çanakkale'de lodos etkisini artÄ±rdÄ±Çanakkaleâ€™nin AyvacÄ±k ilçesi Küçükkuyu beldesinde akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran lodos nedeniyle oluÅŸan dev dalgalar sahil ÅŸeridini aÅŸarak evlere kadar ulaÅŸtÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Pes dedirten olay! Tavuk dönerin arasÄ±na gizlenmiÅŸ olarak bulundu

    Pes dedirten olay! Tavuk dÃ¶nerin arasÄ±na gizlenmiÅŸ olarak bulundu

    Emekli ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor! En düÅŸük 3550 lira oldu...

    Emekli ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor! En dÃ¼ÅŸÃ¼k 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aÅŸÄ±sÄ± ne kadar etkili?

    Hangi koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± ne kadar etkili?

    Telegram nedir, kimin? Telegram uygulamasÄ± ücretli mi, nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r?

    Telegram nedir, kimin? Telegram uygulamasÄ± Ã¼cretli mi, nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r?

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet