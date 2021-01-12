Midesinden çÄ±ktÄ±! Piyasa deÄŸeri 1 milyon lira
Ä°stanbulÂ HavalimanÄ±'nda, Afrika Ã¼lkesi Benin'den aktarmalÄ± olarak Madrid'e uÃ§uÅŸu olan GanalÄ± bir yolcunun midesinden 93 kapsÃ¼l metamfetamin Ã§Ä±ktÄ±. Tedavisinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen GanalÄ± yolcu tutuklanÄ±rken, polisin operasyonu gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Ä°stanbul HavalimanÄ± Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, 29 AralÄ±k'ta dÄ±ÅŸ hatlar transit alanda Benin'den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu 'risk analizi' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda takibe aldÄ±.
Madrid'e transit uÃ§uÅŸu olan GanalÄ± yolcu terminalde ÅŸÃ¼pheli hareketleriyle dikkat Ã§ekti. Yolcunun fenalaÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis, yutma yoluyla uyuÅŸturucu kuryeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle GanalÄ± yolcuyu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Hastanede yapÄ±lan kontrollerde ÅŸÃ¼phelinin rÃ¶ntgen ve tomografi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde midesinde kapsÃ¼llerin iÃ§ine gizlenmiÅŸ uyuÅŸturucu madde tespit edildi.
YapÄ±lan tÄ±bbi mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan GanalÄ± yolcunun yuttuÄŸu iÃ§inde metamfetamin olan 93 adet kapsÃ¼l midesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Ele geÃ§irilen metamfetaminin piyasa deÄŸerinin 1 milyon lira olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, tedavisinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen GanalÄ± yolcunun Â tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â