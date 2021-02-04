Midibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi! Görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 25 Ocak'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, simit almak için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Neslihan Özdere'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Özdere, ihbarla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdere, bu sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan ve bir yazılım şirketinde genel müdür olarak çalışan Özdere'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Özdere'ye çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.