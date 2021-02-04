MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Midibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi! Görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL
04.02.2021 - 13:31 | | DHA

Midibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi! Görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, midibüsün çarptığı Fatma Neslihan Özdere (49), 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Midibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi! Görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 25 Ocak'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, simit almak için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Neslihan Özdere'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Özdere, ihbarla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdere, bu sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan ve bir yazılım şirketinde genel müdür olarak çalışan Özdere'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Özdere'ye çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımıMuş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

Kenti savaş alanına çevirdiler! 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

Son dakika... 4 yaşlının kabusu olan sahte polis otobüsle kaçarken yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet