Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyor... Polis müdahale etti

Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinden bindikleri lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adasına ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Midilli sahillerine çıkan göçmenler Yunan polisi tarafından toplanıp otobüslere bindirilerek Moria Kampına götürülüyor.

Moria kampındaki göçmenlerin sayısı, Türkiye'den geçişlerin artması nedeniyle 25 bini bulmuş durumda. Ayrıca Midilliye ulaşarak kiraladıkları evlerde kalanlarla birlikte sayının 35 bini bulduğu ifade edildi.



Ancak Moria Kampındaki koşulların iyi olmadığını belirten göçmenler ise, son günlerde Midilli Adasında ayaklanmış durumda. Dün bin kişilik bir grup iskelede toplanıp feribotun bağlı olduğu limana yürümüş ve polisin müdahalesiyle dağılmıştı. Bugün de akşam saatlerinde bu kez yaklaşık 200 kişilik grup liman kapısı önünde toplandı. Feribota binerek Atina'ya gitmek isteyen göçmenlere polis yeniden müdahale ederek uzaklaştırdı.





DHA EKİBİNİN ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

İçerisinde DHA ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlar ile Midilli'ye gelenlerin karaya ayak bastığı bölge olan Skala Sikamineas bölgesine hareket etti. Gazetecilerin içerisinde bulunduğu otomobil bir köyden geçerken, meydanda toplanmış olan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından önü kesilerek durduruldu. Hangi ülke vatandaşı oldukları sorulan gazetecilerin pasaportu alındı. Kalabalık otomobilin camlarını vurup, gazetecilere tepki gösterirken, kısa büre sonra olay yerine polis geldi.



Polis ekibi pasopartlarını aldığı gazetecilerin kendilerini takip etmesini istedi. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.





