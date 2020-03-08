MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Midilli'de can yeleği mezarlığı... Görüntüler inanılmaz!
ABONE OL
08.03.2020 - 14:54 |

Midilli'de can yeleği mezarlığı... Görüntüler inanılmaz!

Midilli’ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.

Midilli'de can yeleği mezarlığı... Görüntüler inanılmaz!

Zorluklara rağmen Ayvacık’tan Midilli’ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı. Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yelekleri görüntülendi.

Avrupa’ya ulaşmak için Ayvacık’tan Midilli’ye varan sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri trajik görüntüler ortaya çıkarttı.

Kaynak: TRT Haber

Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti! 2 ölü, 2 yaralıŞanlıurfa’da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadınlar Günü gezisi feci kaza! 35 yaralı

Kadınlar Günü gezisi feci kaza! 35 yaralı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sıradaki Haber