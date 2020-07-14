Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine dün bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile aracın direksiyon alt kısmına zulalanmış 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır toplam 8.66 gram kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 TL ve 100 euro ele geçirildi. Otomobildeki uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen S.Y. ve M.B., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B.'nin üzerindeki aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.