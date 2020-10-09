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09.10.2020 - 01:14 |

Milas'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Milas'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi ormanlık alanda geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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