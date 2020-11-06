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06.11.2020 - 21:24 | | DHA

Milletvekili Atabek, Koronavirüs'e yakalandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Milletvekili Atabek, Koronavirüs'e yakalandı

Koronavirüs semptomları gösteren ve hastaneye başvuran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in test sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Atabekin tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atabek, "Dün, kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum" dedi.

    Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardıSamsun'un İlkadım ilçesinde evinde yangın çıkan ve köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
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