Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

DEİK

DEİK Başkanı Nail Olpak yaptığı açıklamada "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.