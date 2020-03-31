31.03.2020 - 19:28 | | AA
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor
Türkiye'nin corona virüs ile mücadelesinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek gelmeye devam ediyor. Vakıf Katılım ve DEİK kampanyaya desteklerini açıkladı.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
DEİK
DEİK Başkanı Nail Olpak yaptığı açıklamada "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.