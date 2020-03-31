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31.03.2020 - 19:28 | | AA

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

Türkiye'nin corona virüs ile mücadelesinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek gelmeye devam ediyor. Vakıf Katılım ve DEİK kampanyaya desteklerini açıkladı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

DEİK

DEİK Başkanı Nail Olpak yaptığı açıklamada "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul çıkışlarındaki corona virüs denetim kuyruğuİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan corona virüs denetimi nedeniyle Tuzla ve Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.
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