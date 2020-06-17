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17.06.2020 - 13:25 | | DHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! LGS sınavında maske çıkarılabilir

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! LGS sınavında maske çıkarılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bursa'daki vaka sayısının artış nedenini canlı yayında anlattıGelen son dakika haberine göre; Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi artış var. Valilik bu artışı dizginlemek için bazı tedbirler almaya başlarken 6 ilçede de sokağa maskesiz çıkmama uygulaması başlatıldı.
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