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06.10.2020 - 09:52 |

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detayları paylaşacak... Milyonlarca öğrenci ve veli pürdikkat Bakan Selçuk'u dinleyecek. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs nedeniyle okullar yeni eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim ile başladı. Dün Cumhurbaşkanı konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Selçuk bugün için toplantı yapacağını bildirdi. Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? sorusu gündem oldu.

BAKAN SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Açıklamayı saat 11.00'da canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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