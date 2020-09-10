Milli Eğitim Bakanı'ndan 3 önemli uyarı!

Öğretmenlerin birbirlerine de "Hocam" dediğini belirten Selçuk, "Çünkü öğretmenler, biraz da herkesin öğretmenidir." değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, bir öğretmen olarak herkese birkaç not aldırmak istediğini kaydetti.

Bunların kağıda yazabileceği gibi akılda da tutulabileceğine işaret eden Selçuk, "Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen, gayret edelim." ifadelerini kullandı.

İkinci notunda yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız olduğunu unutmayalım.

Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir eğitim ekibiyiz. Hepimiz 'eğitim' için eğitim aldık; bütün işimiz gücümüz, çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz 'eğitim'. Her bir adımında büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü serbest... Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz."