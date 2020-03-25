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25.03.2020 - 15:11 | | AA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
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