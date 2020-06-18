Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne açıklaması...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir.