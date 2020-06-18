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18.06.2020 - 17:58 | | İHA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne açıklaması...

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre; İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne açıklaması...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir.

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