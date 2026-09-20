Milli Hızlı Tren’de yeni aşama! İkinci setin üretimi başladı: Hedef 14 tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İlk Milli Hızlı Tren setinin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandığını belirtti. Uraloğlu, 2027 yılında 7 set ve 2028 yılında da 7 set olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

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Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.

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"İKİNCİ MİLLİ HIZLI TREN SETİMİZİN ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. Böylece Milli Hızlı Tren'de seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz.

18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda Milli Hızlı Tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz.

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Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı" ifadelerini kullandı.

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